Баскетбольный клуб «Самара» покинут два американских игрока

По словам главы региона, «команду покинул один из спонсоров, который зарабатывает миллиарды рублей на национальном состоянии, ушли и “дорожники”, и “строители”, попавшие под уголовные дела». Спонсорская помощь БК «Самара» в сезоне-2023/2024 составила 209 млн руб. Средства в бюджет баскетбольного клуба поступали от подрядчиков областного минтранса ООО «СамараТрансСтрой» и АО «БСК СПБ», строительной компании АО «ВТС-9» и ПАО «Самараэнерго», основанного бизнесменом Владимиром Аветисяном и занимающегося покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области.