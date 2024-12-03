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Баскетбольный клуб «Самара» покинут два американских игрока

Баскетбольный клуб Самара покинут два американских легионера. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: Коммерсантъ

«По политике легионеров мы — ребята консервативные. В принципе мы не против таких трансферов, но надо, чтобы и наши самарские ребята играли», — отметил самарский губернатор.

По словам главы региона, «команду покинул один из спонсоров, который зарабатывает миллиарды рублей на национальном состоянии, ушли и “дорожники”, и “строители”, попавшие под уголовные дела». Спонсорская помощь БК «Самара» в сезоне-2023/2024 составила 209 млн руб. Средства в бюджет баскетбольного клуба поступали от подрядчиков областного минтранса ООО «СамараТрансСтрой» и АО «БСК СПБ», строительной компании АО «ВТС-9» и ПАО «Самараэнерго», основанного бизнесменом Владимиром Аветисяном и занимающегося покупкой электроэнергии на оптовом рынке и ее поставкой на розничный рынок Самарской области.

По имеющейся информации, баскетбольный клуб «Самара» точно покинет Насир Брукс, который переходит в греческий клуб «Колоссос». Всего в текущем сезоне в составе команды вступают четыре легионера из США. «Самара» в 16 матчах Единой лиги ВТБ одержала шесть побед и располагается на восьмом месте турнирной таблице лиги.