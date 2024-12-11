«Зенит» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

Самым результативным в составе петербургской команды был защитник Денис Захаров. На его счету 17 очков, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Астаны» наилучшую результативность показали форвард Данила Походяев и центровой Галин Смит. В активе обоих по 12 очков.