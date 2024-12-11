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«Зенит» разгромил «Астану» в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» и «Астана». Игра закончилась уверенной победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 96:59 (26:15, 17:12, 31:22, 22:10).

Самым результативным в составе петербургской команды был защитник Денис Захаров. На его счету 17 очков, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Астаны» наилучшую результативность показали форвард Данила Походяев и центровой Галин Смит. В активе обоих по 12 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» отправится в Красноярск, где сыграет с «Енисеем». Матч пройдёт 15 декабря и начнётся в 13:00 мск. «Астана» в следующем туре примет «Уралмаш». Игра состоится 14 декабря и начнётся в 12:00 мск.