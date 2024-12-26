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Друг Тиммы: «Янис потратил все деньги на Седокову. Денежка была — Анечка рядом. Когда закончилась — его выбросили»

Предприниматель Марк Пугачев записал видео, в котором высказался о самоубийстве своего друга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Источник: Соцсети

Тимма покончил жизнь самоубийством 17 декабря в Москве, ему было 32 года. Незадолго до этого, 9 декабря, стало известно, что Янис и 42-летняя певица Анна Седокова развелись.

"Просто омерзительно читать это все. На человека говорят, что он был альфонсом. Получается, четыре года у него деньги были, а потом они у него закончились. Да, безусловно, конечно, он же потратил все деньги на нее. Потом их не было, правильно. Получается, когда денежка была, Анечка рядом была. Как денежка закончилась — он перестал зарабатывать, потому что он голову потерял — его выбросили, и он альфонс.

Вот какая получается справедливость. Ну, ничего, мы ее восстановим. Покажем, кто есть кто в этой ситуации. Я буду до последнего. Я ничего не боюсь, вы знаете. У нас ресурсная поддержка хорошая. И деньги — все у нас есть. Я не буду молчать.

Меня всего трясет, меня всего колотит. Я в шоке от всей этой ситуации, в конкретном шоке", — в числе прочего сказал Пугачев.

Ранее сообщалось, что друг Тиммы заявил: «Яниса довели до самоубийства. Покровители уже позаботились, чтобы все переписки были удалены».