Друг Тиммы: «Янис потратил все деньги на Седокову. Денежка была — Анечка рядом. Когда закончилась — его выбросили»

"Просто омерзительно читать это все. На человека говорят, что он был альфонсом. Получается, четыре года у него деньги были, а потом они у него закончились. Да, безусловно, конечно, он же потратил все деньги на нее. Потом их не было, правильно. Получается, когда денежка была, Анечка рядом была. Как денежка закончилась — он перестал зарабатывать, потому что он голову потерял — его выбросили, и он альфонс.



Вот какая получается справедливость. Ну, ничего, мы ее восстановим. Покажем, кто есть кто в этой ситуации. Я буду до последнего. Я ничего не боюсь, вы знаете. У нас ресурсная поддержка хорошая. И деньги — все у нас есть. Я не буду молчать.

