Чемпион Единой лиги показал мастер-класс! ЦСКА уничтожил «Парму»

Лучшим по результативности во встрече стал Аврамович, на счету которого 17 очков, два подбора и три передачи. Следом расположился Мело Тримбл — 16 очков, один подбор и четыре передачи. К слову, сразу пять игроков в составе ЦСКА набрали как минимум 10 очков. К вышеупомянутым присоединились Жан-Шарль, Уэйр и Астапкович. В составе «Пармы» выделялись Хэмм и Руженцев. Первый из них набрал 15 очков, восемь подборов и две передачи, а второй — 13 очков, четыре подбора и столько же передач.