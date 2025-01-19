Рик Карлайл: «Наши парни вместе подписались на игру в защите»

Это особенная группа игроков. Мы столкнулись со сложностями в октябре-ноябре и начале декабря и могли рассыпаться много раз. Но всегда держались вместе. Паскаль Сиакам и Тайриз Халибертон ведут за собой раздевалку. Майлз Тернер и Ти Джей Макконнелл помогают в этом. Парни понимают, что сезон длинный.