Рик Карлайл: «Наши парни вместе подписались на игру в защите»

"Наши парни вместе подписались на игру в обороне. Они несут ответственность за свои действия в защите. Постоянно акцентируют внимание друг друга на улучшениях в этих компонентах во время совещаний в тайм-аутах и перерывах.
Это особенная группа игроков. Мы столкнулись со сложностями в октябре-ноябре и начале декабря и могли рассыпаться много раз. Но всегда держались вместе. Паскаль Сиакам и Тайриз Халибертон ведут за собой раздевалку. Майлз Тернер и Ти Джей Макконнелл помогают в этом. Парни понимают, что сезон длинный.
У нас было адское расписание, но это помогает сосредоточиться на своих задачах и делает тебя более стойким«, — заключил главный тренер Рик Карлайл. “Пэйсерс” идут на 5-м месте на Востоке с результатом 24−19.