Стив Керр: «Дрэймонд Грин пройдет МРТ завтра, Стеф Карри считает свою травму несерьезной»

Дрэймонд Грин отыграл всего 3 минуты и покинул площадку с травмой икроножной мышцы. Стеф Карри подвернул голеностоп на поздней стадии матча. Разыгрывающий провел 34 минуты в матче, набрав 26 очков, 5 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 из 22 с игры и 4 из 14 из-за дуги.