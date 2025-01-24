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Брэндон Миллер перенес операцию на руке и выбыл до конца сезона

22-летний форвард «Шарлотт» перенес операцию в связи с разрывом связки правого запястья и выбыл до конца сезона.

Источник: Sports

Миллер получил травму во время победного для команды матча с «Ютой» на прошлой неделе. МРТ показала разрыв ладьевидно-полулунной связки.

В 27 встречах сезона 2-й номер драфта-2024 набирал 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.