Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл выбыл минимум на неделю из-за растяжения голеностопа

МРТ подтвердила растяжение голеностопа. Защитник «Шарлотт» пройдет повторное обследование через неделю.

Болл получил травму в понедельник в гостевом матче с «Лейкерс». Разыгрывающий набирал 28,2 очка, 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата в среднем в 31 матче этого чемпионата.

Болл проводит 5-й сезон в лиге. Он пропустил 158 игр из-за травм.