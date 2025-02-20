«Разница между началом сезона и тем, что было потом, разительная». Пользователи Reddit раскритиковали Егора Демина

"Я согласен с этим разбором, и это очень похоже на мем, в котором люди несколько лет назад называли слабостью Гидди баскетбол. Причина, по которой я все еще верю в Егора, заключается в том, что если сравнивать этих двоих как перспективных игроков, у Гидди было больше физической силы, но у Егора больше длины, атлетизма, потенциала в защите, и я думаю, что я доверяю его броску немного больше с точки зрения потенциала. Гидди, возможно, немного опережает Егора в передачах, но я думаю, что они оба были элитными и креативными распасовщиками.