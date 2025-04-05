«Бостон» установил рекорд НБА по количеству трехочковых за сезон

«Менее половины наших бросков были трехочковыми из-за того, как против нас защищались. Мы смогли найти хорошие моменты для атаки, несмотря на их защиту. Это самое важное — продолжать анализировать, как против нас играют в обороне… Это заслуга игроков, которые продолжают делать правильные решения», — сказал главный тренер «кельтов» Джо Маззулла.