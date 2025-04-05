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Дуайт Ховард будет введен в Зал славы в 2025 году

Ховард был выбран в первом же голосовании в составе класса 2025 года, сообщает Шэмс Чарания.
Источник: Спортс"

Дуайт Ховард — восьмикратный участник Матча всех звезд, восьмикратный член сборных всех звезд НБА, трехкратный DPOY, чемпион НБА 2020 года и олимпийский чемпион в составе сборной США.

В среднем за 18 сезонов в НБА Ховард набирал 15,7 очка и делал 11,8 подбора за игру, выступая за «Орландо», «Лейкерс», «Хьюстон», «Атланту», «Шарлотт», «Вашингтон» и «Филадельфию».

Будучи первым номером драфта 2004 года, Ховард стал доминирующим защитником своей эпохи, трижды подряд (с 2009 по 2011 год) получая награду лучшего оборонительного игрока НБА. Он вывел «Орландо» в финал НБА в 2009 году, а свое единственное чемпионство завоевал с «Лейкерс» в сезоне-2019/20.