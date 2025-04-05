Дуайт Ховард будет введен в Зал славы в 2025 году

Будучи первым номером драфта 2004 года, Ховард стал доминирующим защитником своей эпохи, трижды подряд (с 2009 по 2011 год) получая награду лучшего оборонительного игрока НБА. Он вывел «Орландо» в финал НБА в 2009 году, а свое единственное чемпионство завоевал с «Лейкерс» в сезоне-2019/20.