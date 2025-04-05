«Детройт» обеспечил себе выход в плей-офф

«Это большое достижение. Обычно мы не останавливаемся, чтобы оглянуться назад, но сейчас у этой команды есть возможность осознать, где она находятся, через что прошла и чего смогла добиться вместе. Совершить такой разворот и попасть в плей-офф — это серьезно», — сказал возглавивший клуб перед началом сезона главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф.