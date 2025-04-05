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«Детройт» обеспечил себе выход в плей-офф

«Пистонс» обеспечили себе продолжение сезона после победы над «Торонто» сегодня со счетом 117:105.

Источник: Спортс"

«Это большое достижение. Обычно мы не останавливаемся, чтобы оглянуться назад, но сейчас у этой команды есть возможность осознать, где она находятся, через что прошла и чего смогла добиться вместе. Совершить такой разворот и попасть в плей-офф — это серьезно», — сказал возглавивший клуб перед началом сезона главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф.

Последний раз «Пистонс» участвовали в плей-офф в 2019 году, когда заняли 8-е место в Восточной конференции и проиграли «Милуоки» в первом раунде (0−4).

Выигрывал же серию «Детройт» последний раз в сезоне-2007/08, когда команда заняла второе место на Востоке, прошла «Филадельфию» (4−2) и «Орландо» (4−1), но уступила «Бостону» в финале конференции (2−4).