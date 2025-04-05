«Приходи один, крохотулечка». Появилась запись беседы Айзейи Стюарта и Стефа Карри

Карри: За языком следи.
Стюарт: Сиди на попе тихо.
Стюарт: Ты один приходи, крохотулечка, маленький ты человечек.
Стефен Карри при этом буквально один стоял перед скамейкой «Детройта».
После точного попадания Стефена Карри во встрече с «Пистонс» центровой Айзейя Стюарт вскочил со скамейки, отпихнул соперника и что-то ему сказал.
Карри: За языком следи.
Стюарт: Сиди на попе тихо.
Стюарт: Ты один приходи, крохотулечка, маленький ты человечек.
Стефен Карри при этом буквально один стоял перед скамейкой «Детройта».