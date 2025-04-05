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«Приходи один, крохотулечка». Появилась запись беседы Айзейи Стюарта и Стефа Карри

После точного попадания Стефена Карри во встрече с «Пистонс» центровой Айзейя Стюарт вскочил со скамейки, отпихнул соперника и что-то ему сказал.

Источник: Спортс"

Карри: За языком следи.

Стюарт: Сиди на попе тихо.

Стюарт: Ты один приходи, крохотулечка, маленький ты человечек.

Стефен Карри при этом буквально один стоял перед скамейкой «Детройта».