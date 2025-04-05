Фред Кац: «После Матча звезд Халибертон совершил всего 20 потерь при 190 передачах»

«Ощущение, будто снова наступил 2023 год, когда Халибертон ворвался в список претендентов на MVP, ведя за собой исторически доминирующее нападение “Индианы”. Его серия из 30 матчей в начале сезона-2023/24 вызывала сравнения со Стивом Нэшем. Сам факт присутствия Халибертона, как утверждалось, гарантировал блистательное нападение.
Но травма вывела его из строя, а затем ограничила его после возвращения. До конца прошлого сезона Халибертон уже не демонстрировал той же энергии, что осенью.
Теперь она вернулась.
«Пэйсерс» (45−31) имеют реальные шансы получить домашнее преимущество в первом раунде плей-офф. Они ворвались в топ-4 Восточной конференции после плохого старта и поднялись туда во многом благодаря тому, что триумфально вернулся Халибертон образца 2023 года.
Халибертон каким-то образом умудряется играть агрессивно, но не совершать ошибок. Большинство разыгрывающих, которые не теряют мяч, относятся к типу Криса Пола — тех, кто зондирует защиту, ждет ошибки и затем наказывает за нее. Пол в его лучшие годы был мастером контроля мяча. Его команды стабильно находились на вершине рейтингов атак. Но при этом играли медленно.
«Пэйсерс» играют иначе. Они рвутся в быстрый прорыв и быстро разворачивают позиционное нападение схемы. И Халибертон стоит во главе всего этого.
За 17 матчей после звездного уикенда он совершил всего 20 потерь при 190 передачах. И, кстати, набирает 21,1 очка за игру с невероятной точностью бросков.
Когда Халибертон прорывается в краску, «Пэйсерс» становятся неудержимыми — хотя бы потому, что он не ошибается.
Согласно данным Second Spectrum, с момента звездного уикенда 74 игрока совершили не менее 150 проходов к кольцу. Среди них у Халибертона второй показатель по проценту потерь при проходах. (Он уступает только защитнику «Чикаго» Тре Джонсу, который не терял мяч в проходах почти два месяца. Да, сейчас Джонс травмирован, но у него серия из 15 игр, включающая 154 прохода. Без единой потери. Никто не удерживает мяч так мертвой хваткой, как братья Джонсы).
Но помните: дело не только в том, что Халибертон не теряет мяч. А в том, что он умудряется сохранять его, продолжая атаковать.
«Пэйсерс» набирают непостижимые 130,1 очка на 100 владений после бросков или передач, которые создает Халибертон своими проходами. Это лучший показатель в НБА за этот период.
«Индиана» идет с показателями 15−8 после звездного уикенда и, что еще круче, с показателями 35−16 после слабого старта 10−15. «Пэйсерс» вымотают любого соперника и не станут раздаривать владения", — написал Кац.