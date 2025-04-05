Фред Кац: «После Матча звезд Халибертон совершил всего 20 потерь при 190 передачах»

Согласно данным Second Spectrum, с момента звездного уикенда 74 игрока совершили не менее 150 проходов к кольцу. Среди них у Халибертона второй показатель по проценту потерь при проходах. (Он уступает только защитнику «Чикаго» Тре Джонсу, который не терял мяч в проходах почти два месяца. Да, сейчас Джонс травмирован, но у него серия из 15 игр, включающая 154 прохода. Без единой потери. Никто не удерживает мяч так мертвой хваткой, как братья Джонсы).