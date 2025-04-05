«Молодец». Сью Берд по‑русски поздравила Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

Это длинная история, но если рассказывать вкратце, то можно перенестись в следующий год. Фамилия президента клуба — Овечкина. А ее сына зовут Алекс Овечкин. Мы знали его как Сашу, так зовут Александра в России. Мы только что узнали, что он повторил рекорд. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ. Молодец«, — сказала американская баскетболистка во время трансляции матча “Финала четырех” женского турнира NCAA.
Последнее слово Берд произнесла на русском.
Берд выступала за московское «Динамо» c 2004 по 2006 год.
Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин забил 894‑й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с Уэйном Гретцки (894).