Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Молодец». Сью Берд по‑русски поздравила Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки

Мы играли в России, как все знают, много историй связано с игрой в клубе Спарта энд К . А до этого мы играли за московское Динамо . Когда я туда пришла, президентом клуба была женщина. Один из ее сыновей, как говорили, неплохо играл в хоккей.

Это длинная история, но если рассказывать вкратце, то можно перенестись в следующий год. Фамилия президента клуба — Овечкина. А ее сына зовут Алекс Овечкин. Мы знали его как Сашу, так зовут Александра в России. Мы только что узнали, что он повторил рекорд. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ. Молодец«, — сказала американская баскетболистка во время трансляции матча “Финала четырех” женского турнира NCAA.

Последнее слово Берд произнесла на русском.

Берд выступала за московское «Динамо» c 2004 по 2006 год.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин забил 894‑й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с Уэйном Гретцки (894).