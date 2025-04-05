Дуайт Ховард хочет, чтобы Шакил О’Нил, Кевин Гарнетт и Карим Абдул-Джаббар представляли его на включении в Зал славы

Ховард будет введен в Зал славы имени Нейсмита в 2025 году.
Дуайт Ховард — восьмикратный участник Матча всех звезд, восьмикратный член сборных всех звезд НБА, трехкратный DPOY, чемпион НБА 2020 года и олимпийский чемпион в составе сборной США.
«Я хочу, чтобы Кей Джи, Шак и Карим проводили меня на включение в Зал славы», — написал бывший игрок НБА в соцсети.
Ховард будет введен в Зал славы имени Нейсмита в 2025 году.
Дуайт Ховард — восьмикратный участник Матча всех звезд, восьмикратный член сборных всех звезд НБА, трехкратный DPOY, чемпион НБА 2020 года и олимпийский чемпион в составе сборной США.