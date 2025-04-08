Зак Лавин (43 очка), Демар Дерозан (37) и Домантас Сабонис (19+15+10) обеспечили победу «Сакраменто» в матче с «Детройтом»

Центровой Домантас Сабонис отметился трипл-даблом: 19 очков (7 из 11 с игры, 5 из 5 с линии), 15 подборов и 10 передач при 2 потерях за 35 минут в игре.
Защитник Демар Дерозан добавил 37 очков, попав 14 из 26 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 8 из 10 штрафных, 3 подбора и 4 передачи, проведя на площадке 37 минут.
Лидер «Пистонс» защитник Кейд Каннингем ответил 35 очками (13 из 21 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 8 из 11 с линии), 3 подборами и 5 передачами.
«Сакраменто» сегодня оказался сильнее — 127:117.