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Айзейя Стюарт по-борцовски опрокинул Домантаса Сабониса

Стюарт и центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис боролись за позицию под кольцом «Пистонс», когда защитник «Кингс» Демар Дерозан реализовал средний бросок.

Источник: Спортс"

Уже после попадания Стюарт бросил своего оппонента на землю в борцовском стиле.

Судьи зафиксировали обычное нарушение правил.

Встреча закончилась победой «королей» — 127:117.