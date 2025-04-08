Зак Крам: «Прогресс “волков” связан с дальними попаданиями защитников»

«Защита “Миннесоты” держалась в топ-10 практически весь сезон, но атака резко улучшилась в конце регулярки. В конце февраля “Тимбервулвз” занимали 13-е место по рейтингу эффективности нападения. Но с начала марта у них третья по эффективности атака, которая уступает только “Клипперс” и “Селтикс”. Значительная часть этого прогресса связана с точными бросками задней линии: за этот период Майк Конли реализовал удивительные 53,2%, а Донте Дивинченцо — 43% трехочковых. Джейден Макдэниэлс (38,2%) и Джулиус Рэндл (36,6%) также повысили эффективность, обеспечив Энтони Эдвардсу хорошее пространство.