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Эрик Споэльстра о важности матча с «Чикаго»: «Думаю, это очень весело»

"Думаю, это очень весело. Никто в нашей раздевалке не настолько циничен, чтобы думать иначе. Посмотрите, что происходит в Западной конференции с 4-го по 8-е место, такова сейчас лига. Мы просто это принимаем и наслаждаемся.

Источник: Спортс"

«Думаю, это очень весело. Никто в нашей раздевалке не настолько циничен, чтобы думать иначе. Посмотрите, что происходит в Западной конференции с 4-го по 8-е место, такова сейчас лига. Мы просто это принимаем и наслаждаемся. Это будет отличный вечер. Все зависит от борьбы, и игра будет похожа на матч плей-офф, а это здорово», — сказал Споэльстра.

«Майами» (36−43) и «Чикаго» (36−42) занимают 10-е и 9-е места в Восточной конференции. Победа в предстоящей очной встрече позволит «Хит» улучшить позицию для турнира плей-ин.