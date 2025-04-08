Эрик Споэльстра о важности матча с «Чикаго»: «Думаю, это очень весело»

«Думаю, это очень весело. Никто в нашей раздевалке не настолько циничен, чтобы думать иначе. Посмотрите, что происходит в Западной конференции с 4-го по 8-е место, такова сейчас лига. Мы просто это принимаем и наслаждаемся. Это будет отличный вечер. Все зависит от борьбы, и игра будет похожа на матч плей-офф, а это здорово», — сказал Споэльстра.