26 очков и 6 передач Коула Энтони помогли «Орландо» выйти в плей-офф Востока

«Орландо» разгромил «Атланту» в домашней встрече в рамках плей-ин со счетом 120:95.
Самым результативным в составе хозяев стал разыгрывающий Коул Энтони. На его счету 26 очков и 6 передач за 20 минут со скамейки. Энтони реализовал 10 из 17 бросков с игры и 4 из 9 трехочковых.
Центровой Уэнделл Картер добавил 19 очков (8 из 12 с игры, 1 из 3 из-за дуги) и 7 подборов.
В активе защитника Энтони Блэка 16 очков, 4 подбора и 4 передачи со скамейки при 6 точных из 7 бросков с игры и 3 из 3 из-за дуги.
Со стороны «Атланты» Трэй Янг набрал 28 очков и 6 передач, реализовав 8 из 21 броска с игры, 1 из 5 трехочковых и 11 из 12 штрафных.