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Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 75 очков на двоих в победном матче плей-ин против «Мемфиса»

Победа над «Мемфисом» (121:116) позволит им сыграть против «Хьюстона» в 1-м раунде.

На счету Джимми Батлера 38 очков, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Форвард реалзовал 12 из 20 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 12 из 18 штрафных.

В активе Стефа Карри 37 очков, 8 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 9 точных из 22 бросков с игры, 6 из 13 из-за дуги и 13 из 13 с линии.

Со стороны «Мемфиса» отличился защитник Десмонд Бэйн, набравший 30 очков (11 из 21 сигры, 5 из 8 из-за дуги) и 6 подборов. Джа Морэнт добавил 22 очка (9 из 18 с игры). Разыгрывающий покидал площадку из-за подвернутого голеностопа в 3-й четверти, но вернулся в заключительной 12-минутке.