Стив Керр: «Нам отчаянно были нужны эти 4 дня отдыха»

"Пытался снизить значимость этого матча, но на самом деле нам отчаянно была нужна эта победа, чтобы получить 4 дня отдыха.
Мы вернулись туда, где хотим быть, в плей-офф. И у нас есть шанс«, — заявил главный тренер “Уорриорз”.
«Голден Стэйт» победил в первом матче плей-ин и решил задачу по выходу в плей-офф, где встретится с «Хьюстоном».
"Пытался снизить значимость этого матча, но на самом деле нам отчаянно была нужна эта победа, чтобы получить 4 дня отдыха.
Мы вернулись туда, где хотим быть, в плей-офф. И у нас есть шанс«, — заявил главный тренер “Уорриорз”.