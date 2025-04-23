Пэйтон Притчард получил награду «Лучшему шестому» сезона-2024/25 НБА

В его активе 14,3 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи за 28,4 минуты в среднем. Притчард стал лидером лиги по общему количеству очков среди игроков скамейки (1079). Защитник занял 5-е место в лиге среди всех баскетболистов по реализованным трехочковым (255). Это 2-й результат в истории «Бостона» и первый для игроков скамейки клуба.