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Эл Хорфорд: «Не уверен в мотивах игроков “Орландо” в действиях против Тейтума. Это вышло за пределы игры»

Джейсон Тейтум получил травму запястья после падения в результате столкновения с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Уэнделлом Картером в воздухе. Колдуэлл-Поуп получил неспортивный фол за это нарушение.

Источник: Спортс"

Джейсон Тейтум получил травму запястья после падения в результате столкновения с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и центровым Уэнделлом Картером в воздухе. Колдуэлл-Поуп получил неспортивный фол за это нарушение. Тейтум пропустит 2-й матч серии после обследования.

"Их действия вышли за пределы игры. И это происходило часто. 2-й или 3-й раз, когда они, особенно Колдуэлл-Поуп, действовали против Тейтума в таком ключе.

Не уверен в их мотивах.

В плей-офф игра становится более контактной, более жесткой. Кажется, такое будет происходить и дальше«, — выразил недовольство соперником центровой “Бостона” Эл Хорфорд.

"Меня это не испугало.

Они жестко сфолили, он упал, но это не остановит нас. Не собъет с пути", — прокомментировал инцидент защитник Пэйтон Притчард.