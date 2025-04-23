Док Риверс: «Очень уверен в нас в этой серии»

«Увидим, что будет. У нас 48 часов на подготовку, пока я не знаю, что мы будем делать. Но я очень уверен в нас в этой серии», — заявил главный тренер команды на послематчевой пресс-конференции.
Серия 1-го раунда плей-офф прошлого года между этими командами завершилась со счетом 4−2 в пользу «Пэйсерс».
В состав «Бакс» во втором матче (115:123) вернулся звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который пропустил месяц из-за тромба и начал плей-офф с 14 очками и 7 передачами при 4 точных из 13 бросков с игры и 2 из 8 трехочковых.