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Док Риверс: «Очень уверен в нас в этой серии»

«Милоуки» проиграл оба матча против «Индианы» в гостях.

Источник: Спортс"

«Увидим, что будет. У нас 48 часов на подготовку, пока я не знаю, что мы будем делать. Но я очень уверен в нас в этой серии», — заявил главный тренер команды на послематчевой пресс-конференции.

Серия 1-го раунда плей-офф прошлого года между этими командами завершилась со счетом 4−2 в пользу «Пэйсерс».

В состав «Бакс» во втором матче (115:123) вернулся звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который пропустил месяц из-за тромба и начал плей-офф с 14 очками и 7 передачами при 4 точных из 13 бросков с игры и 2 из 8 трехочковых.