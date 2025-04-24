Стив Керр о травме Джимми Батлера: «Придется полностью переписать план на серию»

"Мы не думаем, что в эпизоде случилось что-то особенно неправильное со стороны соперника. Один из неудачных игровых моментов.
Джимми всегда говорит, что он будет в порядке. Но нам придется подождать результатов МРТ. Если он выбыл, нам придется переписать все планы на серию. Ротацию, старт, комбинации игроков и все подобное.
Сегодня нас не хватило для победы. Мы хотели две, получили только одну. У них чертовски хорошая команда. Они не зря получили второй посев. Хороший выезд, но не отличный«, — заключил главный тренер “Голден Стэйт”.