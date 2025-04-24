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Джейлен Грин стал самым молодым игроком в истории «Хьюстона» с 35 очками и более в плей-офф

Защитник стал самым молодым (23 года и 74 дня) игроком в истории клуба, набравшим 35 очков и более в плей-офф. Грин опередил Хакима Оладжувона на 21 день. Кроме них в 23 года это удавалось только Джеймсу Хардену.

Во втором матче плей-офф в своей карьере Грин набрал 38 очков, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата, реализовав 13 из 25 бросков с игры, 8 из 18 из-за дуги и 4 из 5 с линии.

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» (109:94) после травмы Джимми Батлера в первой четверти. Стеф Карри набрал 20 очков, 5 подборов и 9 передач при 6 потерях.

Стив Керр, который признался, что выбывание Батлера заставит команду переписать «все планы на серию», дал игровое время 15 баскетболистам.

Серия 1-го раунда плей-офф перемещается на арену «Уорриорз» при равном счете — 1−1.