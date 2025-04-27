38 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» завершить серию с «Мемфисом»

Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер провел на паркете 38 минут и набрал 38 очков (13 из 24 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 11 из 13 штрафных), 12 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.