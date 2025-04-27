Судьи выписали 6 технических замечаний после потасовки в матче «Денвера» и «Клипперс»

Защитник «Лос-Анджелеса» Джеймс Харден вел мяч под плотной опекой защитника «Наггетс» Кристиана Брауна за 6,6 секунды до конца половины. После нарушения правил на Хардене игроки обменялись словами на центральной линии. Центровой «Денвера» Никола Йокич подошел к ним и накричал на Хардена, который в ответ толкнул форварда «Наггетс» Аарона Гордона, несмотря на присутствие судьи между ними.
Центровой «Клипперс» Ивица Зубац попытался остановить Гордона, который устремился к Хардену, пока несколько игроков сцепились, а судьи пытались их разнять.
После долгого просмотра повторов судьи назначили технические фолы игрокам «Клипперс» Джеймсу Хардену, Норману Пауэллу и Крису Данну, а также баскетболистам «Денвера» Николе Йокичу, Аарону Гордону и Кристиану Брауну.
Встреча закончилась победой «Наггетс» — 101:99.