Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никола Йокич: «Такой же момент был у Милоша Теодосича»

«Денвер» вырвал победу у «Клипперс» в четвертом матче благодаря мячу Гордона под сирену — 101:99.

— Это первый данк под сирену в истории в плей-офф. Что вы чувствуете?

Гордон: Это был отличный пас.

— Джокер, был ли это пас?

Йокич: Нет, нет, это не пас. Вообще, если вы знаете что-то о европейском баскетболе, такой же момент был у Милоша Теодосича, он тоже промахнулся, а Джош Чилдресс подскочил и забил. Это был полуфинал Евролиги против «Партизана».

— О чем вы думали при этом?

Йокич: Я думал, что сделал плохой бросок. Я просто не хотел давать им время на ответную атаку. Поэтому я думал только о том, как потянуть время, а потом швырнуть мяч. Я сделал несколько ударов в пол — и это была ошибка.

Никола Йокич вспомнил эпизод полуфинального матча Евролиги «Олимпиакос» — «Партизан» 2010 года.