Никола Йокич: «Такой же момент был у Милоша Теодосича»

— Это первый данк под сирену в истории в плей-офф. Что вы чувствуете?
Гордон: Это был отличный пас.
— Джокер, был ли это пас?
Йокич: Нет, нет, это не пас. Вообще, если вы знаете что-то о европейском баскетболе, такой же момент был у Милоша Теодосича, он тоже промахнулся, а Джош Чилдресс подскочил и забил. Это был полуфинал Евролиги против «Партизана».
— О чем вы думали при этом?
Йокич: Я думал, что сделал плохой бросок. Я просто не хотел давать им время на ответную атаку. Поэтому я думал только о том, как потянуть время, а потом швырнуть мяч. Я сделал несколько ударов в пол — и это была ошибка.
Никола Йокич вспомнил эпизод полуфинального матча Евролиги «Олимпиакос» — «Партизан» 2010 года.