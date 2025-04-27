Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрэймонд Грин вступил в словесную перепалку с Джейленом Грином после окончания 3-го матча серии

Встреча закончилась победой «Уорриорс» — 104:93.

Источник: Спортс"

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отметился 7 очками (3 из 11 с игры), 8 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 3 блок-шотами.

Защитник «Хьюстона» Джейлен Грин записал на свой счет 9 очков (4 из 11 с игры), 6 подборов и 5 передач.