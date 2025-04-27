Дрэймонд Грин вступил в словесную перепалку с Джейленом Грином после окончания 3-го матча серии

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отметился 7 очками (3 из 11 с игры), 8 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 3 блок-шотами.
Защитник «Хьюстона» Джейлен Грин записал на свой счет 9 очков (4 из 11 с игры), 6 подборов и 5 передач.
Встреча закончилась победой «Уорриорс» — 104:93.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отметился 7 очками (3 из 11 с игры), 8 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 3 блок-шотами.
Защитник «Хьюстона» Джейлен Грин записал на свой счет 9 очков (4 из 11 с игры), 6 подборов и 5 передач.