Майкла Портера могут дисквалифицировать на 5-й матч серии с «Клипперс»

«Мне очень жаль. Я не знал конкретного правила. Я рад, что не зашел слишком далеко… Тяжело видеть, как мои ребята сражаются… и я просто рад, что не зашел слишком далеко. Тренеры и мои товарищи по команде все знали. Я не был полностью в курсе какого-либо правила, но очень благодарен, что меня не выгнали или что-то подобное. Определенно, это был ценный урок», — сказал Портер.