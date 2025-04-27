Майкла Портера могут дисквалифицировать на 5-й матч серии с «Клипперс»

В конце второй четверти между командами произошла потасовка, в результате которой шесть игроков были наказаны техническими фолами.
Майкл Портер в этом момент находился на скамейке и покинул ее во время потасовки. Он не успел выбежать на середину площадки, так как его удержал один из сотрудников клуба.
Согласно правилам, во время подобных конфликтов игроки обязаны находиться рядом со своей скамейкой. За наказание предусматривается отстранение на 1 матч и штраф в 50 тысяч долларов.
«Мне очень жаль. Я не знал конкретного правила. Я рад, что не зашел слишком далеко… Тяжело видеть, как мои ребята сражаются… и я просто рад, что не зашел слишком далеко. Тренеры и мои товарищи по команде все знали. Я не был полностью в курсе какого-либо правила, но очень благодарен, что меня не выгнали или что-то подобное. Определенно, это был ценный урок», — сказал Портер.