36+7+9 Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» без Джимми Батлера обыграть «Хьюстон» в 3-м матче серии

В составе «Рокетс» самым результативным стал защитник Фред Ванвлит, записавший на свой счет 17 очков (5 из 14 с игры, 3 из 9 трехочковых, 4 из 4 штрафных).
«Голден Стэйт» вышел вперед в серии — 2−1.
Защитник «Уорриорс» Стефен Карри провел на площадке 41 минуту и набрал 36 очков (12 из 23 с игры, 5 из 13 из-за дуги и 7 из 8 с линии), 7 подборов и 9 передач при 2 потерях.
В составе «Рокетс» самым результативным стал защитник Фред Ванвлит, записавший на свой счет 17 очков (5 из 14 с игры, 3 из 9 трехочковых, 4 из 4 штрафных).
«Голден Стэйт» вышел вперед в серии — 2−1.