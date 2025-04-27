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36+7+9 Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» без Джимми Батлера обыграть «Хьюстон» в 3-м матче серии

Защитник «Уорриорс» Стефен Карри провел на площадке 41 минуту и набрал 36 очков (12 из 23 с игры, 5 из 13 из-за дуги и 7 из 8 с линии), 7 подборов и 9 передач при 2 потерях.

Источник: Спортс"

В составе «Рокетс» самым результативным стал защитник Фред Ванвлит, записавший на свой счет 17 очков (5 из 14 с игры, 3 из 9 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии — 2−1.