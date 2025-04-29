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Эрик Споэльстра: «Мы, как всегда, были иррациональны, думая, что у нас есть шанс выиграть эту серию»

«Черт, это было унизительно. Вся эта серия была унизительной. Последние две игры — позорные. Но “Кливленд” — тоже очень сильная команда. Мы выиграли сколько-то там матчей в сезоне, а они — 65. Мы, как всегда, были иррациональны, думая, что у нас есть шанс выиграть эту серию, и они показали нам, почему мы к этому не готовы», — сказал Споэльстра.

Источник: Спортс"

«Майами» уступил «Кэвальерс» в четвертом матче серии со счетом 83:138 и завершил выступление в плей-офф.