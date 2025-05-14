Тайриз Халибертон набрал 31 очко в последнем матче с «Кэвз»

Вторым по результативности в «Пэйсерс» стал Паскаль Сиакам, у которого 21 очко, 8 и 20 с игры, 8 подборов и 5 передач.
Лучшим в «Кливленде» был Донован Митчелл с 35 очками, 8 из 25, 9 подборов и 1 передача.
«Индиана» закрыла серию — 4−1.
Халибертон за 36 минут набрал 31 очко, реализовав 10 из 15 с игры, 6 из 10 из-за дуги. На его счету также 8 передач, 6 подборов, блок и перехват.
Вторым по результативности в «Пэйсерс» стал Паскаль Сиакам, у которого 21 очко, 8 и 20 с игры, 8 подборов и 5 передач.
Лучшим в «Кливленде» был Донован Митчелл с 35 очками, 8 из 25, 9 подборов и 1 передача.
«Индиана» закрыла серию — 4−1.