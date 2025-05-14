Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайриз Халибертон набрал 31 очко в последнем матче с «Кэвз»

Халибертон за 36 минут набрал 31 очко, реализовав 10 из 15 с игры, 6 из 10 из-за дуги. На его счету также 8 передач, 6 подборов, блок и перехват.

Вторым по результативности в «Пэйсерс» стал Паскаль Сиакам, у которого 21 очко, 8 и 20 с игры, 8 подборов и 5 передач.

Лучшим в «Кливленде» был Донован Митчелл с 35 очками, 8 из 25, 9 подборов и 1 передача.

«Индиана» закрыла серию — 4−1.