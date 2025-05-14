Тайриз Халибертон помахал на прощание болельщикам «Кливленда»

Болельщики «Кливленда» по ходу серии скандировали «Переоцененный», намекая на статус Халибертона как «самого переоцененного игрока лиги» по версии игроков НБА.
«Переоцененный» набрал 31 очко и 8 передач в 5-й игре.
За 23 секунды до конца пятого матча серии (114:105) центровой Майлз Тернер положил трехочковый из угла, оформивший итоговый счет. После этого Тайриз Халибертон помахал рукой трибунам, прощаясь с Кливлендом.
Болельщики «Кливленда» по ходу серии скандировали «Переоцененный», намекая на статус Халибертона как «самого переоцененного игрока лиги» по версии игроков НБА.
«Переоцененный» набрал 31 очко и 8 передач в 5-й игре.