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Тайриз Халибертон помахал на прощание болельщикам «Кливленда»

За 23 секунды до конца пятого матча серии (114:105) центровой Майлз Тернер положил трехочковый из угла, оформивший итоговый счет. После этого Тайриз Халибертон помахал рукой трибунам, прощаясь с Кливлендом.

Болельщики «Кливленда» по ходу серии скандировали «Переоцененный», намекая на статус Халибертона как «самого переоцененного игрока лиги» по версии игроков НБА.

«Переоцененный» набрал 31 очко и 8 передач в 5-й игре.