Донован Митчелл: «Будете писать про нас всякое дерьмо. Это придаст нам мотивации»

Просто чувствую, что у нас было много позитивных моментов. Но я же говорил тебе в течение года: нас будут судить по этому. Будет много разговоров. Так уж вышло. А мы не воспользовались шансом. Теперь нужно использовать это как мотивацию. Все нас уже списали. Все здесь… Ничего личного. Так что, будем делать в следующем году?