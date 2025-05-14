Донован Митчелл: «Будете писать про нас всякое дерьмо. Это придаст нам мотивации»

— У нас были ментальные провалы. Они этим воспользовались, а такие моменты могут изменить всю серию. Проигрываешь первую игру — и ты уже догоняешь. Вторая игра — снова догоняешь, в третьей отдаешь кучу энергии, а потом четвертая… и вот ты уже летишь против команды, которая играет с самой высокой скоростью в истории лиги.
— Видел, что ты вышел на площадку после финальной сирены. О чем ты думал в тот момент?
— Просто не мог в это поверить. Не хотел верить. Все еще не хочу. Это тяжело. В этой лиге тяжело побеждать. Отдадим им должное. Мы не сделали того, что было необходимо.
Я обожаю играть в этой арене, чувак. Эта энергия, эти трибуны… Мы проиграли три матча дома, понимаешь? Подвели город, мужик. Это место особенное. А мы не справились, Крис. Особенно дома — вот что больнее всего, понимаешь?
Просто чувствую, что у нас было много позитивных моментов. Но я же говорил тебе в течение года: нас будут судить по этому. Будет много разговоров. Так уж вышло. А мы не воспользовались шансом. Теперь нужно использовать это как мотивацию. Все нас уже списали. Все здесь… Ничего личного. Так что, будем делать в следующем году?
— У вас был сезон с 64 победами, а закончили в той же игре, что и в прошлом году. Считаешь ли этот год успешным?
— Мы сделали шаг в правильном направлении, но не выиграли чемпионат и не достигли конечной цели. Так что нет, тут нет моральных побед. Мы просто не сделали то, что должны. Больше тут и сказать нечего.
— Что, по-твоему, должно произойти между сейчас и этим же моментом в следующем году, чтобы сделать следующий шаг?
— Я думаю, это урок. Как я уже сказал, побеждать — тяжело. Ты должен быть готов умереть на площадке. Не то чтобы мы не были… Но все 48 минут, стабильно, ты должен быть настолько отчаянным.
Нельзя допускать мелких ошибок. Нельзя перехватить мяч, получить атаку, а потом завести его за спину, когда все уже впереди, потерять его и отдать обратно. Понимаешь? Нельзя… Тайриз попал четыре трехочковых, а я не переключился на него. Он бьет с логотипа — игра меняется. Нельзя мазать три штрафных. Плевать, как сильно я устал…
— Жесткость — это не только физическая составляющая. Тут много компонентов: ментальный, эмоциональный, физический… Но когда ты смотришь на эту группу, думаешь ли, что они достаточно жесткие как коллектив?
— Да. Думаю, самое главное… Я в этом деле восемь лет, и восемь лет я вылетаю в том же раунде. Эти вещи не даются легко. Только думаешь, что достиг чего-то, а там новый уровень. И, как сказал Дэнни, мы сделали шаг. Не два, а один.
А когда тебя так размазывают, а вы, ребята, потом напишете про нас всякое дерьмо. Это будет топливом. Вы скажете много дерьма. Но так и должно быть. Я здесь давно, я понимаю. Мы понимаем. И теперь просто используем это как мотивацию на следующий год.
— Думаешь, команда потеряла ритм между серией с «Майами»?
— Первая игра задала тон. У нас была почти такая же неделя перед игрой с «Майами». Первая игра определила все, а потом парни выбыли во второй… И вот ты уже должен догонять. Другой темп, другая… все по-другому.
Так что нет, не думаю, что это был ритм. Мы просто… Нет, мы не выпали из ритма.
— В прошлом году ты говорил про «основную четверку» и важность сохранения этого состава. Ты бы сейчас снова поддержал идею оставить команду в таком виде?
— Я готов стоять за каждого в той раздевалке. Готов умереть за этих ребят. Мы все — друг за друга.
Побеждать нелегко. Многое должно сложиться. Нужно играть хорошо, использовать возможности. Оглядываешься по лиге и понимаешь: нужно ловить момент. У этой группы есть окно возможностей. Я верю в каждого здесь. Мы верим друг в друга.
Просто… В пяти играх… в четырех… в трех мы не показали, на что способны. А в итоге нас судят именно по этому. Так что — в зал, в тренажерку, правильное питание… И снова в бой.
Вы все нас уже списали. Но мы вернемся. Мы подвели город, подвели друг друга… Но мы вернемся.