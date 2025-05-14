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«Селтикс» были намерены работать со своей платежкой этим летом еще до травмы Джейсона Тейтума

Общая стоимость платежки «Селтикс» с учетом налоговой нагрузки приближается к 500 миллионам долларов. Этим летом клуб в любом случае был намерен поработать над оптимизацией и удешевлением состава.

Источник: Спортс"

Травма Джейсона Тейтума может заставить клуб принимать более агрессивные шаги. Форвард получил разрыв ахиллова сухожилия и уже успешно перенес операцию в Нью-Йорке. Скорее всего, баскетболист пропустит больше года.

Тейтум провел больше всех в лиге матчей с учетом плей-офф за период с момента своего прихода в лигу в 2017 году. На его счету 706 игр.

Обозреватель Марк Джей Спирс считает, что наиболее вероятными партнерами по сделкам для «Бостона» будут «Рокетс», с учетом главного тренера Име Удоки, уже работавшего с нынешними игроками «Селтикс», и «Сперс».