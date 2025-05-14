«Селтикс» были намерены работать со своей платежкой этим летом еще до травмы Джейсона Тейтума

Травма Джейсона Тейтума может заставить клуб принимать более агрессивные шаги. Форвард получил разрыв ахиллова сухожилия и уже успешно перенес операцию в Нью-Йорке. Скорее всего, баскетболист пропустит больше года.
Тейтум провел больше всех в лиге матчей с учетом плей-офф за период с момента своего прихода в лигу в 2017 году. На его счету 706 игр.
Обозреватель Марк Джей Спирс считает, что наиболее вероятными партнерами по сделкам для «Бостона» будут «Рокетс», с учетом главного тренера Име Удоки, уже работавшего с нынешними игроками «Селтикс», и «Сперс».