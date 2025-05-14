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Егор Демин назвал Кейда Каннингема самым недооцененным игроком НБА

Молодые баскетболисты назвали самых недооцененных участников НБА.

Егор Демин выбрал разыгрывающего «Детройта» Кейда Каннингема. «Люди все еще не понимают, насколько в действительности хорош Каннингем», — рассудил российский защитник. С его мнением согласился Эйс Бэйли.

Купер Флэгг назвал Тайриза Халибертона: «Его не любят и называют “переоцененным”, но он очень хороший баскетболист».

Будущие новички лиги также упомянули Денниса Шредера («Детройт»), братьев Томпсонов («Детройт» и «Хьюстон»), Дрэймонда Грина («Голден Стэйт»), Джейдена Макдэниэлса («Миннесота»), Аарона Гордона («Денвер») и Бэма Адебайо («Майами»).