Егор Демин назвал Кейда Каннингема самым недооцененным игроком НБА

Егор Демин выбрал разыгрывающего «Детройта» Кейда Каннингема. «Люди все еще не понимают, насколько в действительности хорош Каннингем», — рассудил российский защитник. С его мнением согласился Эйс Бэйли.
Купер Флэгг назвал Тайриза Халибертона: «Его не любят и называют “переоцененным”, но он очень хороший баскетболист».
Будущие новички лиги также упомянули Денниса Шредера («Детройт»), братьев Томпсонов («Детройт» и «Хьюстон»), Дрэймонда Грина («Голден Стэйт»), Джейдена Макдэниэлса («Миннесота»), Аарона Гордона («Денвер») и Бэма Адебайо («Майами»).