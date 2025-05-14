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31+6+8 от Тайриза Халибертона позволили «Пэйсерс» завершить серию с «Кливлендом» в 5 матчах

На счету разыгрывающего «Индианы» 31 очко, 6 подборов и 8 передач при 4 потерях. Халибертон реализовал 10 из 15 бросков с игры, 6 из 10 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

Источник: Спортс"

Форвард Паскаль Сиакам помог своими 21 очком (8 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги), 8 подборами и 5 передачами.

Форвард Аарон Несмит оформил дабл-дабл — 13 очков (5 из 14 с игры, 1 из 7 из-за дуги) и 13 подборов.

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл ответил 35 очками (8 из 25 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 15 из 21 с линии), 9 подборами и 4 перехватами, но не спас свою команду от поражения в матче (105:114) и в серии (1−4).

«Пэйсерс» встретятся с победителем пары «Бостон» — «Нью-Йорк» в финале конференции.