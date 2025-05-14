31+6+8 от Тайриза Халибертона позволили «Пэйсерс» завершить серию с «Кливлендом» в 5 матчах

Форвард Паскаль Сиакам помог своими 21 очком (8 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги), 8 подборами и 5 передачами.
Форвард Аарон Несмит оформил дабл-дабл — 13 очков (5 из 14 с игры, 1 из 7 из-за дуги) и 13 подборов.
Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл ответил 35 очками (8 из 25 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 15 из 21 с линии), 9 подборами и 4 перехватами, но не спас свою команду от поражения в матче (105:114) и в серии (1−4).
«Пэйсерс» встретятся с победителем пары «Бостон» — «Нью-Йорк» в финале конференции.