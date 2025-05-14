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Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко в победной 5-й игре с «Денвером»

«Оклахома» взяла верх над «Денвером» у себя дома (112:105) и повела в серии — 3−2.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, 6 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 потерях, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

Вся стартовая пятерка «Тандер» и защитник Алекс Карузо (13) набрали двузначное количество очков.

Гилджес-Александер реализовал решающий трехочковый за 47 секунд до конца встречи, доведя преимущество своей команды до 6 очков (109:103) перед обоюдной серией штрафных в заключительных владениях матча.

«Тандер» выиграли 4-ю четверть со счетом 34:19, сумев переломить ход встречи, складывавшейся не в их пользу.