«Он такой незрелый». Аарон Гордон устроил разнос Расселлу Уэстбруку

Эта статья абсолютно далека от правды. Он потрясающе играл за нас. И он не только великий баскетболист, но и еще лучше как человек. Так что он продолжит быть важным для нас, оказывать огромное влияние и поможет нам выиграть следующие две игры«, — сказал Гордон после 5-го матча серии с “Оклахомой”.