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«Он такой незрелый». Аарон Гордон устроил разнос Расселлу Уэстбруку

По информации инсайдера Рамоны Шелберн, Аарон Гордон высказал накипевшее Расселлу Уэстбруку после второго матча серии первого раунда с «Клипперс». И это помогло команде стать лучше в плей-офф.

Источник Шелберн объяснил реакцию Гордона так: «Уэстбрук такой незрелый».

В тексте Уэстбрук называется «самым нестабильным игроком в НБА» и говорится о том, что он «бывает угрюмым, неуправляемым на площадке, упрямым и ведет себя по-детски, когда что-то идет не так, как ему хочется».

Сам Аарон Гордон не стал отрицать произошедшее, но поддержал партнера.

"Расс — один из самых талантливых баскетболистов за всю историю этой игры. Честно говоря, он великолепно играл за нас весь год. Мы как братья. Мы проводим больше времени с командой, чем с семьями. Конечно, иногда возникают разногласия. Но этот разговор касался только нас и внутренних вопросов.

Эта статья абсолютно далека от правды. Он потрясающе играл за нас. И он не только великий баскетболист, но и еще лучше как человек. Так что он продолжит быть важным для нас, оказывать огромное влияние и поможет нам выиграть следующие две игры«, — сказал Гордон после 5-го матча серии с “Оклахомой”.

Жена Уэстбрука Нина также встала на защиту мужа, обвинив авторку ESPN в «грязной работе» и использовании имени ее мужа для накрутки просмотров.