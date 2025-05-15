«Он такой незрелый». Аарон Гордон устроил разнос Расселлу Уэстбруку

Источник Шелберн объяснил реакцию Гордона так: «Уэстбрук такой незрелый».
В тексте Уэстбрук называется «самым нестабильным игроком в НБА» и говорится о том, что он «бывает угрюмым, неуправляемым на площадке, упрямым и ведет себя по-детски, когда что-то идет не так, как ему хочется».
Сам Аарон Гордон не стал отрицать произошедшее, но поддержал партнера.
"Расс — один из самых талантливых баскетболистов за всю историю этой игры. Честно говоря, он великолепно играл за нас весь год. Мы как братья. Мы проводим больше времени с командой, чем с семьями. Конечно, иногда возникают разногласия. Но этот разговор касался только нас и внутренних вопросов.
Эта статья абсолютно далека от правды. Он потрясающе играл за нас. И он не только великий баскетболист, но и еще лучше как человек. Так что он продолжит быть важным для нас, оказывать огромное влияние и поможет нам выиграть следующие две игры«, — сказал Гордон после 5-го матча серии с “Оклахомой”.
Жена Уэстбрука Нина также встала на защиту мужа, обвинив авторку ESPN в «грязной работе» и использовании имени ее мужа для накрутки просмотров.