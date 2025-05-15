Джейлен Брансон попрощался с болельщиками «Селтикс» после удаления

За 33 минуты Брансон набрал 22 очка, 7 из 17 с игры, 6 передач при 6 потерях. Он умудрился получить 5 фолов за одну третью четверть.
«Никс» ведут в серии 3−2.
Команды могут вернуться в Бостон на седьмой матч.
Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон получил шесть фолов и отправился на скамейку в середине четвертой четверти. Когда камеры показывали его на большом экране, он помахал трибунам на прощание.
За 33 минуты Брансон набрал 22 очка, 7 из 17 с игры, 6 передач при 6 потерях. Он умудрился получить 5 фолов за одну третью четверть.
«Никс» ведут в серии 3−2.
Команды могут вернуться в Бостон на седьмой матч.