Люк Корнет разбил бровь Джошу Харту в 1-й четверти матча

5-й матч «Бостона» с «Нью-Йорком» прошел в жесткой и скандальной борьбе. Уже в 1-й четверти разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон во время прохода попал локтем в пах защитнику «Бостона» Джейлену Брауну, а в концовке этого же владения центровой Люк Корнет, поднимая руки, разбил локтем бровь Джошу Харту. Защитнику «Никс» пришлось менять форму, заляпанную кровью. После штрафных баскетболист отправился в раздевалку, где ему наложили швы.