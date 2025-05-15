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Крис Финч: «Вы финалисты Запада или команда, которой повезло попасть в финал конференции?»

"Каждой команде приходится сталкиваться со многими проблемами. Все хотят ускорить процесс, быстрее добиться величия, превзойти прошлые достижения.

Все это не имеет значения, когда ты начинаешь сезон с новым составом.

С самого начала мы задали нашим игрокам один вопрос: «Вы были командой-финалистом Западной конференции или командой, которой повезло попасть в финал Запада?».

Есть только один способ доказать первое — повторить. Это стало нашей задачей на сезон. Мы справились с большим количеством проблем за время притирки состава, вовремя успели сработаться и теперь показываем свой лучший баскетбол«, — заключил главный тренер “Тимбервулвз”.

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (4−1) и повторила свое прошлогоднее достижение, снова попав в 3-й раунд. Это 3-й финал конференции в истории клуба.