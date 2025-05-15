Крис Финч: «Вы финалисты Запада или команда, которой повезло попасть в финал конференции?»

Есть только один способ доказать первое — повторить. Это стало нашей задачей на сезон. Мы справились с большим количеством проблем за время притирки состава, вовремя успели сработаться и теперь показываем свой лучший баскетбол«, — заключил главный тренер “Тимбервулвз”.