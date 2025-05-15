Крис Финч: «Вы финалисты Запада или команда, которой повезло попасть в финал конференции?»

Все это не имеет значения, когда ты начинаешь сезон с новым составом.
С самого начала мы задали нашим игрокам один вопрос: «Вы были командой-финалистом Западной конференции или командой, которой повезло попасть в финал Запада?».
Есть только один способ доказать первое — повторить. Это стало нашей задачей на сезон. Мы справились с большим количеством проблем за время притирки состава, вовремя успели сработаться и теперь показываем свой лучший баскетбол«, — заключил главный тренер “Тимбервулвз”.
«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (4−1) и повторила свое прошлогоднее достижение, снова попав в 3-й раунд. Это 3-й финал конференции в истории клуба.