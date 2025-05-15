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Баскетболисты «Гродно-93» победили «МИНСК» на старте финала чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» победно стартовали в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня победители регулярного первенства переиграли в Лиде действующего чемпиона страны БК «МИНСК» с результатом 89:74. Второй поединок золотой серии 17 мая также пройдет на площадке лидского спорткомплекса «Олимпия».

В первой игре за бронзовые награды могилевский «Борисфен» завтра примет на своей арене витебский «Рубон».

В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».