Баскетболисты «Гродно-93» победили «МИНСК» на старте финала чемпионата Беларуси

В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».