Баскетболисты «Гродно-93» победили «МИНСК» на старте финала чемпионата Беларуси

Сегодня победители регулярного первенства переиграли в Лиде действующего чемпиона страны БК «МИНСК» с результатом 89:74. Второй поединок золотой серии 17 мая также пройдет на площадке лидского спорткомплекса «Олимпия».
В первой игре за бронзовые награды могилевский «Борисфен» завтра примет на своей арене витебский «Рубон».
В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».