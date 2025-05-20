Дмитрий Матеранский о серии «Зенита» с «Локо»: «Тренерский штаб Ведищева выигрывает и в “шахматы”, и по мотивации»

Ведущий «Взял Мяч» порассуждал о роли главных тренеров.
— Я считаю, что седьмой матч должен выигрывать тренер. В седьмых матчах часто выигрывают тренеры.
Мы помним тот матч, когда «Зенит» выиграл чемпионство: как его выиграл Паскуаль. Удалившись — и он этим влиял на игру.
В этой серии тренерский штаб Ведищева…
— Может так же повлиять на игру?
— Why not? Он и в «шахматы» выигрывает, я считаю, но и по «мотивасьону» тоже преимущество за ним. Это то, за счет чего это [проход «Локомотива»] может произойти.