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Дмитрий Матеранский о серии «Зенита» с «Локо»: «Тренерский штаб Ведищева выигрывает и в “шахматы”, и по мотивации»

«Зенит» примет «Локомотив-Кубань» в 7-м матче серии после поражения в гостях (74:75).

Ведущий «Взял Мяч» порассуждал о роли главных тренеров.

— Я считаю, что седьмой матч должен выигрывать тренер. В седьмых матчах часто выигрывают тренеры.

Мы помним тот матч, когда «Зенит» выиграл чемпионство: как его выиграл Паскуаль. Удалившись — и он этим влиял на игру.

В этой серии тренерский штаб Ведищева…

— Может так же повлиять на игру?

— Why not? Он и в «шахматы» выигрывает, я считаю, но и по «мотивасьону» тоже преимущество за ним. Это то, за счет чего это [проход «Локомотива»] может произойти.