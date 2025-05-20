Брэд Стивенс о серии с «Нью-Йорком»: «У нас был шанс выиграть первые два матча дома, но мы сами загнали себя в угол»

«Лучше бы поговорили про коллективное соглашение и все такое. Но реальность в том, что мы провалили первые две игры против “Нью-Йорка”, и это поставило нас в сложное положение. Это не вина одного человека, не злой умысел и не отсутствие удачи. У нас был шанс выиграть первые два матча дома, но мы сами загнали себя в угол», — сказал Стивенс.