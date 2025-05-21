Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко в первом матче серии с «Миннесотой»

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер за 37 минут на площадке набрал 31 очко, 10 из 27 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 11 из 14 с линии, а также добавил 5 подборов, 9 передач и 3 перехвата.