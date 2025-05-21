Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко в первом матче серии с «Миннесотой»

У Джейлена Уильямса 19 очков, 7 из 18 с игры, 8 подборов, 5 передач и 5 перехватов.
Самым результативным в составе «волков» стал Джулиус Рэндл, у которого 28 очков, 9 из 13 с игры.
Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер за 37 минут на площадке набрал 31 очко, 10 из 27 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 11 из 14 с линии, а также добавил 5 подборов, 9 передач и 3 перехвата.
У Джейлена Уильямса 19 очков, 7 из 18 с игры, 8 подборов, 5 передач и 5 перехватов.
Самым результативным в составе «волков» стал Джулиус Рэндл, у которого 28 очков, 9 из 13 с игры.